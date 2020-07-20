Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе

20.07.2020 14:00

Государственная пограничная служба даже в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое", чтобы в определенное время обеспечить пропуск лиц, имеющих насущную необходимость поездки, сообщает пресс-служба ГПСУ.

КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме ежедневно с 07:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" к не подконтрольным территориям направились 92 человека и 5 транспортных средств. К контролируемой территории Украины - 39 человек и 3 транспортных средства.

В КПВВ "Станица Луганская" на выход последовали 300 человек, в сторону контролируемой Украины территории - 329 человек.

Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками.