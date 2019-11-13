- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября
Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live.
По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент открытия были следующими:
КПВВ «Майорское» – 35/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» - 30/10;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9240 человек и 1035 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1335 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3745 человек и 825 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11670 человек.
Теги: Донбасс, очередь, Госпогранслужба, КПВВ
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей
- Госпогранслужба представила сводные данные по всем блокпостам на линии разграничения
- Госпогранслужба увидела уменьшение пассажиропотока на КПВВ в зону АТО
- Госпогранслужба отметила огромные очереди на КПВВ "Марьинка"
- Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы
- Ситуация на блокпостах: большие очереди на выезд из оккупированной территории, на въезд в зону АТО - очередей почти нет
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи10:30
- Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"10:00
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов09:30
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту14:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- Ситуация на КПП ОРДО
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе
- Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом
- Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ