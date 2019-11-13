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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября

13.11.2019 11:00
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Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября

Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live.
По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент открытия были следующими:
КПВВ «Майорское» – 35/50;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» - 30/10;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9240 человек и 1035 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1335 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3745 человек и 825 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11670 человек.



Теги: Донбасс, очередь, Госпогранслужба, КПВВ
 
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