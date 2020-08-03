В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина

03.08.2020 15:00

В Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Об этом сообщил «пресс-центр» «МЧС ДНР», передает Интернет-издание «ДонПресс».

По информации «ведомства», пожар начался 1 августа на глубине 1230 метров и распространился на несколько выработок. На момент пожара, в шахте находился 61 человек. Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет. В «МЧС» уточнили:

«Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. Электроснабжение на аварийный участок и по ходу движения исходящей струи воздуха отключено. Дегазация участка работает в нормальном режиме. Сжатый воздух в выработку подается».