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В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
03.08.2020 15:00
В Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Об этом сообщил «пресс-центр» «МЧС ДНР», передает Интернет-издание «ДонПресс».
По информации «ведомства», пожар начался 1 августа на глубине 1230 метров и распространился на несколько выработок. На момент пожара, в шахте находился 61 человек. Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет. В «МЧС» уточнили:
«Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. Электроснабжение на аварийный участок и по ходу движения исходящей струи воздуха отключено. Дегазация участка работает в нормальном режиме. Сжатый воздух в выработку подается».
Теги: Донецк, шахта, пожар
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