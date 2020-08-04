Последние новости раздела
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
- Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"08:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля14:00
Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
04.08.2020 15:00
На морском курорте «ДНР» в Седово – нашествие медуз. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает РПД «Донецкие новости».
Как отмечают отдыхающие, в прибрежной зоне много достаточно крупных экземпляров. Некоторые виды больно жалят.
Те, кто отдыхал в Седово в прошлом году и в предыдущие годы, рассказывают, что появлению медуз в это время не стоит удивляться. Однако такое количество больших и весящих по несколько килограммов морских обитателей фиксируется впервые за много лет.
Теги: Седово, медуза, ДНР
Читайте также:
- Ефремов: Сорос готовит в Украине переворот
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- «Как в Луганске, только без бронетехники»: российский наемник увидел «переворот» в Донецке
- Из Седово хотят сделать престижный курорт
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
- Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"08:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
- Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля14:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- В Чили запретили использование пластиковых пакетов13:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 августа11:00
- Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов10:00
- "Шахтер" — "Вольфсбург": анонс и прогноз букмекеров09:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
- "Полтавского террориста" ликвидировали при задержании
- Опубликовано видео ликвидации Романа Скрипника (ВИДЕО)
- Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу
- В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе