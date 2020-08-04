Оккупированное Седово атаковали огромные медузы

04.08.2020 15:00

На морском курорте «ДНР» в Седово – нашествие медуз. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает РПД «Донецкие новости».

Как отмечают отдыхающие, в прибрежной зоне много достаточно крупных экземпляров. Некоторые виды больно жалят.

Те, кто отдыхал в Седово в прошлом году и в предыдущие годы, рассказывают, что появлению медуз в это время не стоит удивляться. Однако такое количество больших и весящих по несколько килограммов морских обитателей фиксируется впервые за много лет.