В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева

19.08.2020 15:00

В оккупированном Донецке прошел памятный митинг к 100-летию со дня рождения советского государственного деятеля Владимира Дегтярева, возглавлявшего Донецкую область в 1960-70-х годах, сообщают местные СМИ.

Торжественное мероприятие состоялось у памятника Дегтяреву в Киевском районе города. На нем присутствовали несколько сотен человек, среди которых был "мэр" Донецка Алексей Кулемзин и родственники Дегтярева.

Владимир Дегтярев родился в Ставрополе в 1920 году. В Донбасс прибыл после освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в восстановлении угледобывающих предприятий. В должности первого секретаря Донецкого обкома КПУ (с 1963 по 1976 год) провел реформу угольной отрасли, инициировал создание в регионе ряда научно-исследовательских учреждений и широкое гражданское строительство. При нем в Донецке возвели дворец молодежи «Юность», здание цирка и краеведческого музея, а пединститут был реорганизован в университет. Также проводилось масштабное озеленение промышленных городов, а областной центр украсил миллион кустов роз