В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"

28.08.2020 15:00

Трамвай "Я – Донецкий", произведенный в ДНР, вышел сегодня на маршрут №1, связывающий Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал. Церемония торжественного принятия машины в эксплуатацию прошла в депо №3, сообщают местные СМИ.

Полная вместимость вагона – 131 человек, есть 34 места для сидения. Также функционирует бесплатная точка доступа Wi-Fi, исправную работу которой подтверждает корреспондент агентства. По словам и.о. директора Донецкого электротехнического завода (ДЭТЗ), где был собран трамвай, Юлии Горшковой, общая стоимость производства вагона составила около 14 миллионов рублей.