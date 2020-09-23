Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"

23.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"

Как сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, вблизи КПВВ “Новотроицкое” люди уже не остаются на ночлег, передает "Свободное радио".
“Там, где люди находились в палаточном городке возле КПВВ, – их уже нет. Донецкая областная администрация уже решила вопрос об их размещении в социальных учреждениях”,- говорит представитель ГПСУ. С наступлением осени для людей устроили временный пункт пребывания в Дружковке.
“Пункт временного пребывания людей – это областное коммунальное учреждение “Центр социально-психологической реабилитации”, который находится в Дружковке. Волновахская РГА контролирует ситуацию по КПВВ “Новотроицкое”: каждый день узнает сколько таких людей, которым нужно такое временное размещение”, – рассказала начальник пресс-службы ДонОДА Надежда Масюченко.
Она добавила, что всего сейчас в этом пункте временного пребывания 5 человек, за пребывание и питание там они не платят.



Теги: Дружковка, социальная помощь, Новотроицкое, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх