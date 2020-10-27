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В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса
В Мариуполь доставили три первых троллейбуса с автономным ходом, сообщает MRPL.CITY.
Об этом рассказал директор департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат. По его словам, всего в Мариуполь приедет 15 таких троллейбусов.
«Приехало три первых троллейбуса. Сейчас осуществляется их приемка работниками депо. Еще 12 должны прибыть в течение 2-3 недель – до середины ноября. Троллейбусы оборудованы системой автономного хода до 20 км. Системами кондиционирования, установлены датчики пассажиропотока и камеры видеонаблюдения. В салоне установлены комфортные сиденья и информационные системы», - сообщил Василий Клат.
После оформления необходимых документов и обкатки машины выдут на новый маршрут – они будут ездить до Морского бульвара.
Работники депо отмечают, что внешними отличиями новых троллейбусов являются полностью прозрачные двери и отсутствие стекла в задней части машины из-за размещения там аккумуляторных батарей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, троллейбус, аккумулятор
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