Глава Красного Креста завтра приедет в ОРДЛО

04.11.2020 17:00

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр в четверг, 5 ноября посетит оккупированную территорию Донбасса. Об этом РБК-Украина рассказал представитель делегации МККК Александр Власенко.

Сначала визит президента МККК, по словам спикера, планировался на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний визит Мауэра на оккупированные территории был в 2017 году.

"Цель - посмотреть на ситуацию с той стороны, как изменилась жизнь за 3 года", - сказал Власенко.

Накануне с главой МККК встретился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призвал МККК помочь в ускорении обмена пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.