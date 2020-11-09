В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей

09.11.2020 12:00

В ОРДО волк напал на двух человек возле оккупированного Шахтерска. Об этом сообщает так называемый "минздрав ДНР", передает "Трибун".

"За неделю за антирабической помощью обратились 43 человека, пострадавшие от укусов бродячих животных. Выявлен один случай бешенства у волка в Шахтерском районе ДНР, от укуса которого пострадали 2 человека. Оба получают антирабическое лечение", – сказано в сообщении.