Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря

21.12.2020 15:00

21 декабря на востоке Украины пропускают на 2 контрольных пунктах. Один из них – “Станица Луганская” – работает ежедневно по стабильному графику. А те, кто планирует перейти линию разграничения в Донецкой области, должны ждать понедельника или пятницы. Сегодня временный “гуманитарный коридор” снова наладил работу. Об актуальном состоянии на КПВВ Донбасса журналистам Свободного радио рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

"По состоянию на 10:00 на КПВВ “Станица Луганская” на временно оккупированную территорию проследовали 257 человек, а на контролируемую – 349. На “Новотроицком” в сторону временно оккупированной территории прошли 35 человек и проехали 5 машин, а на контролируемую территорию – 2 человека и 2 авто", – сообщил представитель ГПСУ.