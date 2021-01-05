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Архив - Донецкая область

В центре Донецка приостановлена подача воды

05.01.2021 13:00
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В центре Донецка приостановлена подача воды

Подача воды приостановлена абонентам Ворошиловского, а также частично Киевского и Калининского районов Донецка, в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«В связи с аварийными ремонтными работами будет остановлен центральный водопроводный узел. В связи с этим с 10:00 5 января на период проведения работ будет прекращена подача холодной воды всем потребителям Ворошиловского района и частично потребителям Киевского и Калининского районов», – сказано в сообщении.



Теги: Донецк, авария, водоснабжение, центр
 
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