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"Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе
"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas). Для компании это первый подобный опыт, сообщил ее глава Андрей Коболев на своей странице в Facebook в четверг, 14 января.
"Сегодня начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади. Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из Нафтогаз Разведка и Добыча запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины. Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии", – рассказал он.
Теги: Донбасс, Нафтогаз, газ, добыча
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