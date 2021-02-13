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12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека
Вчера, в пятницу 12 февраля, со стороны временно оккупированной территории согласно графика открылся блокпост «Еленовка». Линию разграничения на этом участке смогли пересечь 172 человека и 29 транспортных средств. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
В следующий раз этот «гуманитарный коридор» заработает в понедельник, 15 февраля.
За вчерашний день в сторону подконтрольной Украине части Донецкой области через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 78 человек и 14 автомобилей, а в сторону Донецка — 94 человека и 15 машин.
На КПВВ «Новотроицкое» есть единственный в Украине пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. По сообщению наблюдателей БФ «Право на защиту”, сегодня такие исследования сделали 63 человека.
Приложение «Вдома” сегодня работало без сбоев, но установить его могли не все. Так, по информации представителей БФ «Право на защиту», три человека были вынуждены отправиться на обсервацию, потому что их телефоны устарели для сервиса.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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