В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»

03.03.2021 14:00

В Донецке произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает сайт novosti.dn.ua.

На место происшествия прибыли спасатели, которые тушат огонь. По предварительной информации, пострадавших нет.

Гастро-паб «Свинья» был открыт ещё до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Заведение было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке «Модест».