Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг

15.03.2021 09:00

Украинские волонтеры под Марьинкой (Донецкая область) запустили в сторону неподконтрольного украинскому правительству Донецка 12-метровый красно-черный украинский флаг. Запуск флага был приурочен ко Дню украинского добровольца, который отмечают в Украине 14 марта, сообщает Радио Свобода.

«Чтоб на неподконтрольных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу», — так прокомментировали волонтеры цель запуска.

Акцию организовали участники проекта «Третья сила» с участием бывших политзаключенных, военных и волонтеров. Флаг был пошит волонтерами в Краматорске. На полотнище написали свои пожелания военные, добровольцы, волонтеры и неравнодушные патриоты.

По данным GPS-трекера, прикрепленного к флагу, он пролетел более 80 км и приземлился в Макеевке.