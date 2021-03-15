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Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг
Украинские волонтеры под Марьинкой (Донецкая область) запустили в сторону неподконтрольного украинскому правительству Донецка 12-метровый красно-черный украинский флаг. Запуск флага был приурочен ко Дню украинского добровольца, который отмечают в Украине 14 марта, сообщает Радио Свобода.
«Чтоб на неподконтрольных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу», — так прокомментировали волонтеры цель запуска.
Акцию организовали участники проекта «Третья сила» с участием бывших политзаключенных, военных и волонтеров. Флаг был пошит волонтерами в Краматорске. На полотнище написали свои пожелания военные, добровольцы, волонтеры и неравнодушные патриоты.
По данным GPS-трекера, прикрепленного к флагу, он пролетел более 80 км и приземлился в Макеевке.
Теги: Донбасс, Макеевка, флаг, волонтеры
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