Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ

17.03.2021 12:00

За сутки, 16 марта, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 17 марта.

Сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, на Приазовье. В результате обстрела боевое травмирование получил украинский военный. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку Талаковки и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

Возле Южного сепаратисты обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.