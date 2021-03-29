Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ

29.03.2021 12:00

Сегодня на Донбассе полноценно работают пункты пропуска “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. Об этом Свободному радио рассказал представитель ГПСУ в составе ООС Игорь Лизогуб.

По состоянию на 10 утра через “Новотроицкое” 47 человек и 9 автомобилей последовали на ВОТ. Оттуда на то время никто не пришел.

В Станице Луганской 254 человека прошли на оккупированную территорию, а 238 — на контролируемую.