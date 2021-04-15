Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа

15.04.2021 08:00

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании Донецкоблгаз за нарушение законодательства и злоупотребления при поставках природного газа. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

В начале марта Донецкоблгаз прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго, поставщику тепла для Донецкой области, ссылаясь на долги компании. Нафтогаз и правительство призвало Донецкоблгаз срочно возобновить поставки газа.

После проверки предприятия, инициированной Оператором ГТС, НКРЭКУ приняла решение аннулировать лицензию Донецкоблгаза с 1 августа 2021 года.

До 1 августа госрегулятор выдаст лицензию новой компании, которая заменит Донецкоблгаз.