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Архив - Донецкая область

Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"

24.04.2021 10:00
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Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"

Вчера с визитом в район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг. Об этом информирует пресс-центр ОС.
Во время своей поездки посол посетил контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомился с работой КПВВ, созданной инфраструктурой, которая улучшает условия пересечения линии разграничения. Также дипломат был проинформирован о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения.
В Мариуполе состоялась встреча посла с заместителем командующего операции Объединенных сил. Генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил дипломата с обстановкой, на линии разграничения в текущем году.
Посол Тиберг заверил, что правительство Швеции "поддерживает Украину в этой нелегкой войне".



Теги: Донбасс, Швеция, посол, Новотроицкое, КПВВ
 
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