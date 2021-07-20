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19 июля через гумкоридор "Еленовка-Новотроицкое" прошли 584 человека
20.07.2021 11:00
Вчера, 19 июля, на КПВВ “Новотроицкое” людей пропускали с 08:00 до 17:00 (хотя по официальному графику работы КПВВ должен был закрыться в 16:00), сообщает Свободное радио.
“За это время здесь последовали на временно оккупированную часть Донецкой области 298 человек и 54 машины, а в обратном направлении – 286 граждан и 37 машин”, – рассказала монитор благотворительного фонда “Право на захист”, дежурившая на этом КПВВ в понедельник и наблюдавшая за пересечением линии разграничения.
“Было очень жарко. Укрытие от солнца, питьевая вода и туалеты есть, кондиционеры, медпункт работают. Случаев потери сознания и чего-то более серьезного, травм не было. Люди проходят нормально, столпотворения нет”, – отметила монитор.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, гуманитарный коридор, КПВВ
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