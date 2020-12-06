Последние новости раздела
- 7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой15:00
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море11:00
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО10:00
- Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря11:00
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря15:00
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке
06.12.2020 17:00
Движение через гуманитарный коридор на пропускном пункте «Еленовка» к югу от Донецка возобновится 7 декабря, сообщили в "ДНР".
Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, въехать в "республику" можно по решению "межведомственного оперативного штаба". Все въезжающие должны заполнить бланк-согласие на обсервацию в условиях стационара, но можно сдать экспресс-тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией.
Пересечь линию соприкосновения возможно с 9:00 до 16:30. Между тем, как показывает практика, есть исключения. Так, в пятницу, 4 декабря, пропуск граждан осуществлялся почти на два часа дольше.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
- 7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой15:00
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море11:00
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус17:00
- Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря11:00
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе17:00
- "МВД ЛНР" объявило охоту на "новогодних лесорубов"16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря15:00
- 7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой15:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря13:00
- Синоптики предупредили о шторме в Азовском море11:00
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря09:00
- На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря15:00
- В Москве началась вакцинация от коронавируса13:00
- Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря11:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"
- Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене
- В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста
- Зеленский сделал заявление о локдауне (ВИДЕО)
- На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря