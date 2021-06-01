398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая

01.06.2021 11:00

Почти 400 граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от Донецка в понедельник, 31 мая. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР".

«На территорию Республики запущено 25 транспортных средств, 147 человек. На территорию Украины выпущено 40 транспортных средств, 251 человек», — сказано в сообщении.