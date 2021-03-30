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158 человек прошли через гумкоридор под Донецком 29 марта
30.03.2021 14:00
Более 150 человек проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком 29 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 103 человека и 24 транспортных средства. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы в указанный период выехали 38 транспортных средств и 55 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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