158 человек прошли через гумкоридор под Донецком 29 марта

30.03.2021 14:00

Более 150 человек проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком 29 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 103 человека и 24 транспортных средства. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы в указанный период выехали 38 транспортных средств и 55 человек.