12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек

13.04.2021 14:00

По данным БФ “Право на защиту” 12 апреля линию разграничения в Донецкой области пересекли 93 человека, которые ехали на оккупированную территорию и 114 — которые ехали на подконтрольную. Из них 106 человек сдали экспресс-тесты и поехали ждать результатов дома.

Отмечается также, что на КПВВ “Новотроицкое” вчера произошел сбой со связью и отключился Wi-fi. Поэтому представители БФ “раздавали” мобильный интернет со своих телефонов.