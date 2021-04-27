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За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин
За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.
Из минометов 82-мм калибра оккупанты осуществили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников их подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, перемирие, обстрелы, ООС
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