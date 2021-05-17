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Архив - Донецкая область

В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»

17.05.2021 12:00
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В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»

В Краматорске на главной площади города прошел литературный фестиваль "Кальмиюс", сообщает Восточный вариант.
"С 2018 года мы были только в Краматорске. А потом начали расширяться. И в этом году мы расширились еще и на Луганщину. 22 мая будут мероприятия в Северодонецке. Цель фестиваля - культурная деоккупация Востока. Мы своими мероприятиями хотим показать, что Донетчина и Луганщина - это Украина, и у нас такая же интересная украинская культура. И что мы всегда рады видеть художников из других регионов страны. Люди, которые приходят на мероприятия фестиваля, и те писатели, которые к нам едут, остаются довольными", - рассказала соорганизатор фестиваля Александра Папина.



Теги: Донбасс, Краматорск, литература, фестиваль
 
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