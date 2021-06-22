21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек

22.06.2021 12:00

Четыреста семьдесят семь человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 21 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в "республику" въехал 31 автомобиль и 238 граждан, на украинскую сторону выпущено 44 транспортных средства и 239 человек.