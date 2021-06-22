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21 июня через гумкоридор в Еленовке ппрошли почти полтысячи человек
22.06.2021 12:00
Четыреста семьдесят семь человек воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в понедельник, 21 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в "республику" въехал 31 автомобиль и 238 граждан, на украинскую сторону выпущено 44 транспортных средства и 239 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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