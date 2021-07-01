Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки

01.07.2021 15:00

Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.