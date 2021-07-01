Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки

01.07.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки

Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.
О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, жилой дом, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх