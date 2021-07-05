- В зоне ООС погиб военный медик08:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы16:00
- Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки15:00
В зоне ООС погиб военный медик
В зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 4 июля, в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб военнослужащий, начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный, сообщается на странице Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) имени Николая Пирогова в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Юра был членом большой семьи ПДМГ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А потом подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона", - говорится в сообщении.
Как информировали в 93-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Холодный Яр, капитан Юрий Письменный был известен многим по позывным "Феофан".
"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в бригаде.
Отмечается, что погибший защитник родился 4 марта 1962 года, жил в Днепре. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером, в конце 2018-го вошел в ряды Вооруженных сил Украины и возглавил медицинский пункт батальона.
Звание капитана Письменный получил за неделю до гибели. У него остались жена и сын.
Теги: Донбасс, погибший, ООС
- "ГАЗель" столкнулась с легковушкой: есть жертвы
- Дончанин поплатился жизнью за неосторожность при курении
- Известный спортсмен погиб, упав с девятого этажа
- Детей горняков, погибших на шахтах в Суходольске и Макеевке, отправили на отдых в Грецию
- В Донецкой области погиб шахтер
- Работники донецкой табачной фабрики слишком долго пытались потушить пожар самостоятельно
- В зоне ООС погиб военный медик08:00
- В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения17:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку09:00
- На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута17:00
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета15:00
- Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1912:00
- За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый10:00
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк08:00
- В зоне ООС погиб военный медик08:00
- В ОРЛО более 1600 абонентов остались без электроснабжения17:00
- Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)15:00
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)10:00
- Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)09:00
- В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену 17:00
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля13:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)
- В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
- Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек
- В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
- В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
- Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля
- Боевики ОРДЛО снова обстреляли Авдеевку
- На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-19
- Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия