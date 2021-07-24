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В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Основаниями гуманитарного характера определены:
- тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);
- выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;
- оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей);
- посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания), квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний и т.д. (основание касается и лиц, сопровождающих соискателей образования);
- воссоединение семьи;
- возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз) с целью принятия наследства.
Основания гуманитарного характера определены документами, которые утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины от 17.07.2019 № 815, от 04.06.2015 № 367. Указанный перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или въезда лица с / на временно оккупированную территорию по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и / или нарушению его прав, в частности:
- в случае политического преследования лица на временно оккупированных территориях;
- пенсионный возраст лица (согласно законодательству Украины);
- инвалидность (любой группы);
- содержание двух и более несовершеннолетних или других лиц с инвалидностью;
- необходимость оформления (переоформления) паспортных документов, вклеивания возрастного фото;
- необходимость оформления пенсии по возрасту или инвалидности).
Рекомендуем лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с / на временно оккупированную территорию Украины на основаниях гуманитарного характера при прохождении пограничного контроля иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.
Теги: штраф, граница, Госпогранслужба, ОРДЛО
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