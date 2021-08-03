- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру
Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" Игоря Безлера (кличка Бес). Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.
"Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", - подчеркивают в СБУ.
За совершение инкриминируемых Безлеру особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Теги: Донбасс, суд, СБУ, обвинение, Безлер (Бес)
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час09:00
- Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе08:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей17:00
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте13:00
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля11:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- СБУ предъявила обвинение главарю боевиков Безлеру08:00
- В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса18:00
- В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа14:00
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым12:00
- На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль10:00
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию08:00
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса17:00
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа15:00
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе13:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей
- В Донецкой области произошел взрыв на шахте
- Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию
- В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час
- Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске
- Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля
- Народный синоптик рассказал о погоде в августе
- Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
- Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса