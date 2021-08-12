СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ

12.08.2021 14:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За данную "работу" он получал денежное вознаграждение. Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

В настоящее время злоумышленник задержан, он уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Прекращение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Луганской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.



