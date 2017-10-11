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В рядах Нацгвардии обнаружили российскую шпионку "Невский": Грицак поделился интересными подробностями дела
Служба безопасности Украины разоблачила украинскую военнослужащую, шпионившую в пользу российских спецслужб. Женщина уже арестована. О подробностях дела на брифинге рассказал глава СБУ Василий Грицак, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что женщину завербовали еще в 2016 году. Российская военная разведка убедила ее предать присягу на верность собственной стране во время поездки в Москву к собственной сестре. Россию преступница посетила еще раз в 2017 году, где встретилась вживую с куратором. Более года шпионка делилась ГРУ России военными секретами.
Для общения со спецслужбами РФ она использовала два мужских псевдонима "Невский" и "Сорок пятый", пытаясь скрыть свой пол. Но это ей не помогло. Отмечается, что шпионка, будучи техником-оператором отдела информационного обеспечения Центральной базы сохранения Нацгвардии, имела доступ к секретной информации.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, шпионаж, ГРУ, нацгвардия, Грицак
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