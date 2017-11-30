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В России задержали "шпиона СБУ", его депортируют в Украину

30.11.2017 13:59
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В России задержали "шпиона СБУ", его депортируют в Украину

Мужчина якобы был завербован спецслужбой с целью сбора данных о Тольяттинском заводе. В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, гражданина Украины, якобы завербованного СБУ. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Украинца зовут Сергей Сотников. Он в 2016 году работал на сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Его вызвал к себе сотрудник СБУ по имени Даниил и предложил поехать в Тольятти, устроится там на завод и собирать о нем сведения. Судостроитель согласился, ему дали позывной "Серж".

- Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял, - сказал задержанный на допросе.
Украинца депортируют на родину, так как доказательств того, что он предоставил разведданные куратору не нашли.

- Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют на родину, - сказано в материале.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, завод, СБУ, шпионаж, депортация
 
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