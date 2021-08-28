В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко

28.08.2021 12:00

В краеведческом музее оккупированного Донецка открыли выставку, посвященную "первому главе "ДНР" Александру Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар", сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозиции "Я ушел в свой бессмертный полк", собрано свыше 100 экспонатов, среди которых представлены личные вещи Захарченко, документы, фотографии.

При этом сама экспозиция воссоздает обстановку кафе "Сепар", где и убили Захарченко. Выставка продлится до 19 сентября.