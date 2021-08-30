"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)

30.08.2021 13:00

Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации.

Неравнодушные граждане оставили блютуз-колонки в нескольких местах и включили гимн Украины.