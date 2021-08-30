Главная / Новости / Донецкая область / "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко12:00
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин11:00
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)
30.08.2021 13:00
Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации.
Неравнодушные граждане оставили блютуз-колонки в нескольких местах и включили гимн Украины.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, гимн, День города
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко12:00
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин11:00
- "Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)11:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября08:00
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября17:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа13:00
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье11:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
- В Волновахе произошел пожар в больнице