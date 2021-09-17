Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы

17.09.2021 13:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в голосовании на думских выборах в России в дистанционном режиме. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

"Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Я проголосовал дистанционно. Процесс не отнял много времени. Все понятно, доступно и просто. Уверен, что у выбравших онлайн-голосование, все получится", - отметил Пушилин.

"Руководители администраций" Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько также заявили, что проголосовали дистанционно. В то же время, по информации местных СМИ, для очного голосования жителей ОРДО на избирательных участках в Ростовской области было организовано движение более 800 автобусов и 12 поездов с бесплатным проездом.