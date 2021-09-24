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Архив - Донецкая область

В Донецкой и Луганской областях введен "оранжевый" уровень карантина

24.09.2021 16:00
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В Донецкой и Луганской областях введен "оранжевый" уровень карантина

Донецкая и Луганская области, а также еще шесть регионов Украины с 24 сентября отнесены к "оранжевой" зоне карантина из-за превышения уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
"Оранжевыми" стали Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области из-за превышения показателя динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%.
На Донетчине этот показатель составляет 76,1%. Превышение фиксировалось три дня подряд, что стало поводом для перехода в другую зону эпидопасности.
Кроме того, уровень заболеваемости в регионе составляет 198 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. На 36,5% загружены койки с кислородом при норме не боле 65%.
Напомним, что "оранжевый" – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих "красной" зоне.



Теги: Донбасс, карантин, COVID-19
 
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