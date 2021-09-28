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Архив - Донецкая область

Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки

28.09.2021 14:00
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Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки

На шахте им. Засядько в оккупированном Донецке продолжается тушение пожара, который начался вечером 23 сентября в восточном конвейерном штреке на горизонте 1235 м. Об этом сообщило оккупационное "МЧС ДНР" 28 сентября.
Утверждается, что "продолжается активное тушение, проводится выпуск и охлаждение горящих элементов крепи, тлеющей горной массы. Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы".
При этом оккупанты отмечают, что на 06.00 28 сентября "не вышедший на поверхность человек, не обнаружен".



Теги: Донбасс, пожар, шахта им. Засядько
 
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