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Архив - Донецкая область

В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей

04.10.2021 11:00
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В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей

НВФ "ДНР" увеличили стоимость растаможивания автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Растаможка увеличивалась вдвое на авто старше 7 лет. Вместо 0,3, ставка теперь 0,6 евро за 1 куб.см.
Дончане пишут:
"Не согласные с необоснованным увеличением ставок ввозных пошлин на транспортные средства сегодня собрались, хотели разузнать, с чем это связано, выразили протест, но их послали в известном направлении."
"Почему все молчат о тайном поднятии ставок на растаможку авто? Или это не так? Где предупреждение с датой поднятия цены? Где переходный период? Вчера создан общий таможенный орган, даже сайта своего ещё нет, а сегодня чуть — ли не новая книга по растаможке, это уже принятие законов задним числом."



Теги: Донбасс, стоимость, растаможивание, автомобиль, ДНР
 
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