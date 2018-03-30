Автовладельцам предлагают растаможить свои авто за символическую плату

30.03.2018 13:20

Народные депутаты предлагают отменить в Украине акциз и НДС на все ввозимые в страну автомобили. Платить нужно будет только 500 евро ввозной пошлины.

Об этом говорится в пояснительной записке к зарегистрированному в Раде законопроекте №8208, передает ubr.ua.

По льготному тарифу до 31 декабря 2019 г. хотят завозить не только новые, но и б.у. автомобили вне зависимости от объема двигателя, не старше 10 лет, для личного пользования. Пресловутым «евробляхам» также предлагается дать три месяца для уплаты 500 евро и узаконить их на территории Украины.

Только вот старые и собранные в России машины предлагается растормаживать по-старому.

Впрочем, в то, что Рада и правда проголосует за серьезные налоговые льготы мало кто верит. Ведь это чревато серьезными недопоступлениями в госбюджет. Потому законопроект считают непроходным. Несмотря на уверения авторов документа о том, что сборы в госбюджет обеспечит массовость продаж импортных авто под низкую пошлину.

«Машины подешевели бы фактически на величину всей таможенной нагрузки, за исключением 500 евро. Б.у. авто подешевели бы в разы. А перспективы этого законопроекта пока сложно оценить. Во-первых, нужно понимать, какие налоговые отчисления приносит импорт автомобилей. За 2017 год это, например, 21,5 млрд. грн. Понятно, что от них не останется и следа. Если у государства есть другие доходные части, которые могут перекрыть отсутствие этих поступлений, то можно на это идти. А если нет? Кто-то должен оценить эффект от этого закона в масштабах государства», — отметил UBR.ua руководитель консалтингового агентства Autoconsulting Олег Омельницкий.

Сейчас ввозная пошлина, в зависимости от страны производителя, составляет 5-10% от таможенной стоимости автомобиля (для электромобилей — 0%), НДС — 20%, а акциз рассчитывается для каждого авто индивидуально, и зависит от типа транспортного средства, объема и вида двигателя (мин. 93 евро и до нескольких тыс. евро).

Источник: https://from-ua.com