- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
"Центральный Республиканский банк ДНР" анонсировал два новых вида потребительских кредитов для физических лиц на суммы, "которые являются гораздо большими, чем их зарплаты"., сообщает Depo.ua.
"Мы постараемся, чтобы наши граждане смогли воспользоваться новыми кредитами к Новому году и сделать подарки своим близким в том числе, получив эти деньги перед самым Новым годом, в декабре уже", — заявил глава "ЦРБ ДНР" Андрей Петренко.
При этом он не уточнил, под какие проценты будут давать эти кредиты, однако в местных пабликах жители ОРДО предполагают, что проценты будут "космическими".
"Пока ЦРБ выдает в виде кредитов смехотворные суммы под огромные проценты. От 3 тыс. до 20 тыс. рублей под 30% годовых. Заемщиком ЦРБ в настоящее время может стать только претендент, который работает на государственном, казенном, муниципальном или коммунальном предприятии, в бюджетном учреждении. Стаж — не менее 6 мес. на последнем месте работы. При этом зарплата несчастного должна поступать на карточный счет ЦРБ", — сообщают в одном из пабликов.
Кроме того, одно из обязательных условий для получения кредита от главного "банка ДНР" — наличие "паспорта ДНР".
Теги: Донбасс, банк, кредит, Новый год, ДНР
- Задержан луганчанин, который надул банк на 202 тысячи гривен
- На вопросы отвечает юрист. Часть 12
- Захарченко "разрешил" жителям "республики" не возвращать кредиты украинским банкам
- Краматорский водоканал проверяют эксперты
- Мэру Донецка не дают кредит на квартиру. Зарплата не позволяет
- Енакиевские банкиры "доигрались" с кредитами. Возбуждено уголовное дело
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе15:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Глава Пентагона прибыл в Киев12:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября10:00
- Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию09:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В Украину идут похолодание и заморозки
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов