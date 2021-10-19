В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения

19.10.2021 16:00

"Центральный Республиканский банк ДНР" анонсировал два новых вида потребительских кредитов для физических лиц на суммы, "которые являются гораздо большими, чем их зарплаты"., сообщает Depo.ua.

"Мы постараемся, чтобы наши граждане смогли воспользоваться новыми кредитами к Новому году и сделать подарки своим близким в том числе, получив эти деньги перед самым Новым годом, в декабре уже", — заявил глава "ЦРБ ДНР" Андрей Петренко.

При этом он не уточнил, под какие проценты будут давать эти кредиты, однако в местных пабликах жители ОРДО предполагают, что проценты будут "космическими".

"Пока ЦРБ выдает в виде кредитов смехотворные суммы под огромные проценты. От 3 тыс. до 20 тыс. рублей под 30% годовых. Заемщиком ЦРБ в настоящее время может стать только претендент, который работает на государственном, казенном, муниципальном или коммунальном предприятии, в бюджетном учреждении. Стаж — не менее 6 мес. на последнем месте работы. При этом зарплата несчастного должна поступать на карточный счет ЦРБ", — сообщают в одном из пабликов.

Кроме того, одно из обязательных условий для получения кредита от главного "банка ДНР" — наличие "паспорта ДНР".