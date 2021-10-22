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Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке госпожа Таня Байер посетила контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», сообщает штаб ООС.
Начальник центра стратегических коммуникаций ОКП ОС полковник Владимир Оленчук ознакомил консула с текущей ситуацией безопасности в районе проведения ООС. С работой и инфраструктурой КПВВ ознакомил заместитель начальника Донецкого пограничного отряда полковник Сергей Адамчук.
В соответствии с решением Командующего объединенных сил, КПВВ «Новотроицкое» открыт для пропуска граждан и транспортных средств между подвластной Украине территорией и временно оккупированными ОРЛО ежедневно с 08.00 до 16.00, — сообщил Сергей Адамчук.
Но из-за блокирования оккупационной администрацией движения людей, пропуск осуществляется дважды в неделю: в понедельник и пятницу. В среднем за день в обе стороны проходит около 500 граждан и проезжает до 100 транспортных средств.
Представитель Донецкого пограничного отряда также добавил, что контрольный пункт въезда-выезда постоянно трансформируется и улучшаются условия пересечения линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, Германия, консул, Новотроицкое, КПВВ
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