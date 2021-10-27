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Архив - Донецкая область

Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки

27.10.2021 11:00
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Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки

За сутки, 26 октября, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 27 октября.
В частности, около Гранитного сепаратисты четырежды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского сепаратисты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского противник дважды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем. Возле Зайцева обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя сепаратисты использовали беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.
В результате действий сепаратистов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение - он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.



Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
 
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