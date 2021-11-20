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Архив - Донецкая область

В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте

20.11.2021 17:00
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В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте

Общественные слушания в Константиновке по вопросу повышения стоимости проезда в транспорте состоялись 19 ноября в 16:00 в здании Дворца культуры и досуга. Об этом сообщает "Zi.ua".
Несмотря на то, что жители Константиновки были против, перевозчики и работники исполкома единогласно проголосовали за утверждение нового тарифа.
В результате общественных слушаний принято решение: установить стоимость проезда в городских автобусах общего пользования по всем маршрутам – 10 грн, дачи – Урожай, "Строитель", "Росинка" - 10 грн, с. Белокузьминовка – 58 грн, с. Иванополье – 10 грн.
Это решение вступает в силу с момента его публикации в печатных средствах массовой информации.



Теги: Донбасс, стоимость, Константиновка, проезд, общественный транспорт
 
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