В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте

20.11.2021 17:00

Общественные слушания в Константиновке по вопросу повышения стоимости проезда в транспорте состоялись 19 ноября в 16:00 в здании Дворца культуры и досуга. Об этом сообщает "Zi.ua".

Несмотря на то, что жители Константиновки были против, перевозчики и работники исполкома единогласно проголосовали за утверждение нового тарифа.

В результате общественных слушаний принято решение: установить стоимость проезда в городских автобусах общего пользования по всем маршрутам – 10 грн, дачи – Урожай, "Строитель", "Росинка" - 10 грн, с. Белокузьминовка – 58 грн, с. Иванополье – 10 грн.

Это решение вступает в силу с момента его публикации в печатных средствах массовой информации.