Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта

08.12.2021 13:00

В рамках национального проекта «Ноутбук каждому учителю» Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины за счет средств государственной субвенции на условиях софинансирования проведена закупка ноутбуков для педагогических работников коммунальных учреждений общего среднего образования и их филиалов. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Первая партия - 181 ноутбук - доставлена в Белозерскую, Добропольскую, Краматорскую городские и Криворожскую сельскую территориальные громады.

В течение недели планируется доставить еще 2 127 ноутбуков для учителей учреждений общего среднего образования территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского, Краматорского и Покровского районов.

Продолжается процедура закупки дополнительных 79 ноутбуков для вновь созданных опорных учреждений образования, которые планируется доставить в учреждения до конца текущего года.