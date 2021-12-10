Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

10.12.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

Гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Согласно опубликованной афише, центром торжеств традиционно станет площадь Ленина, где уже сейчас появляются яркая иллюминация, идет украшение главной новогодней елки. Ее огни включат 24 декабря в 17:00, за два часа до этого начнется праздничная программа.
С 25 по 30 декабря, а также со 2 по 7 января народные гулянья на площади будут проходить ежедневно с 11:00 до 22:00. В 20:00 31 декабря здесь начнется дискотека под открытым небом, в полночь дадут салют, танцы продлятся до 2:00 1 января.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, программа, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх