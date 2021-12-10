Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

10.12.2021 16:00

Гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Согласно опубликованной афише, центром торжеств традиционно станет площадь Ленина, где уже сейчас появляются яркая иллюминация, идет украшение главной новогодней елки. Ее огни включат 24 декабря в 17:00, за два часа до этого начнется праздничная программа.

С 25 по 30 декабря, а также со 2 по 7 января народные гулянья на площади будут проходить ежедневно с 11:00 до 22:00. В 20:00 31 декабря здесь начнется дискотека под открытым небом, в полночь дадут салют, танцы продлятся до 2:00 1 января.