Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

02.01.2022 09:00

На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 2 января.

Так, в направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского сепаратисты наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области враг открывал огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеку от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.