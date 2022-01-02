- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет
На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 2 января.
Так, в направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского сепаратисты наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области враг открывал огонь из противотанковых гранатометов.
Недалеку от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
- Боевики готовятся подавлять протесты - разведка
- Пророссийские боевики за вчерашние сутки установили рекорд по количеству обстрелов с момента объявления майского перемирия (ВИДЕО)
- У Красногоровці міни та танкові снаряди розривалися поблизу лікарні та технікуму
- Батальон "Донбасс": "Сегодня к нам прилетели подарочки"
- Один украинский военный подорвался в районе Станицы Луганской, еще один пострадал в Зайцево
- Итоги вчерашнего "перемирия": на Донбассе погибли трое украинских воинов, 17 были ранены
- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь18:00
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января17:00
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского10:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам16:00
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове14:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте
- Президенты России и США провели переговоры об Украине
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин
- Путин запросил телефонный разговор с Байденом