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Архив - Донецкая область

В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)

31.01.2022 11:00
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В Мариуполе прошли учения теробороны (ВИДЕО)

В Мариуполе Донецкой области прошел "Единый стрелковый день" — учения территориальной обороны. Около 100 резервистов, а также военнослужащие Мариупольского отдельного батальона на шести локациях тренировались в огневой подготовке, инженерном деле, совершенствовали навыки тактической медпомощи и минной безопасности, сообщает "Дом".
Так, участников теробороны учат поражать как статические, так и движущиеся мишени в интерактивном тире. Хотя все обучение проходит в помещении, настроить тир можно максимально приближенно к реальным условиям. Там же учат собирать и разбирать автоматы за рекордно короткое время: разборка не более 19 секунд, сборка не более 30.
Сегодня во всех областях Украины создают 25 бригад территориальной обороны, которые объединят 150 батальонов. Вступить в силы территориальной обороны могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Наличие военного опыта необязательно.



Теги: Донбасс, Мариуполь, учения, территория, оборона
 
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